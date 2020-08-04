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Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»

04.08.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В футбольном клубе «Минск» будет новый главный тренер. Место Андрея Разина занял Вадим Скрипченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне «Минск» занимает 14-ю позицию в таблице «Беларусбанк – высшей лиги».

Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»

Ранее Скрипченко уже руководил столичной командой. Под его началом «горожане» добились самого громкого успеха в своей истории – в 2013 году выиграли кубок страны. После этого Скрипченко поработал в России, а также в Беларуси – в прошлом сезоне он возглавлял «Торпедо-БелАЗ».

Люди в материале: Вадим Скрипченко, Андрей Разин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В футбольном клубе «Минск» будет новый главный тренер. Место Андрея Разина занял Вадим Скрипченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом...
 
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