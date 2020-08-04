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Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В футбольном клубе «Минск» будет новый главный тренер. Место Андрея Разина занял Вадим Скрипченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ранее Скрипченко уже руководил столичной командой. Под его началом «горожане» добились самого громкого успеха в своей истории – в 2013 году выиграли кубок страны. После этого Скрипченко поработал в России, а также в Беларуси – в прошлом сезоне он возглавлял «Торпедо-БелАЗ».
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Новости Беларуси. В футбольном клубе «Минск» будет новый главный тренер. Место Андрея Разина занял Вадим Скрипченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом...
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