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«Свой путь. Штрихи к портрету». Анонс

05.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации ТКГ в Минске

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Новым главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. Политик согласился занять этот пост и заявил, что хочет ускорить достижение мира на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Свой путь. Штрихи к портрету». Анонс

Напомним, до этого должность главы украинской делегации в группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны занимал экс-президент Леонид Кучма. Заявив о своем уходе, он отметил, что и впредь при необходимости готов содействовать дальнейшему процессу установления мира.

«Свой путь. Штрихи к портрету». Анонс

Отметим, вопрос урегулирования украинского кризиса обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске. Так, после очередного заседания контактной группы, которое состоялось на минувшей неделе, в ночь на 27 июля в силу вступил договор о полном прекращении огня. Большинство экспертов по-прежнему сходятся во мнении, что Минские соглашения важны и альтернативы этим договоренностям нет до сих пор.

 
Теги: Минск
 
 
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