«Махинации с бюллетенями»: сайт минской государственной школы внезапно захейтил досрочное голосование

Источник материала: KYKY

4 августа, как раз в день старта досрочного голосования, в 17:30 мы случайно забрели на сайт государственной средней школы №16 города Минска. На главной сайта открыли вкладку « Выборы президента Беларуси » (тема все-таки сверхактуальная) – а дальше просто не поверили своим глазам. На загрузившейся странице нас ждали карточки с подробными пояснениями, почему досрочное голосование – зло, и его стоит обходить стороной.

Так, картинки объясняли, что, вероятнее всего, основные махинации с бюллетенями происходят именно во время «досрочки», поэтому идти на нее никак нельзя. А принуждение проголосовать досрочно – незаконно. Также в инструкциях советовали, как именно избежать досрочного голосования, если явиться на него заставляют. Вот скриншоты:

KYKY набрал по указанному на сайте школы контактному номеру, чтобы уточнить у представителей учреждения образования, взаправду ли они противятся «досрочке», настоящая ли это точка зрения школы. Трубку подняла женщина (она не представилась). Диалог с ней не занял и минуты и выдался... странным. Узнав о картинках, собеседница взволнованно поблагодарила KYKY за внимательность, но объяснить появление карточек на официальном сайте школы затруднилась. Однако заметила, что «догадывается, как это могло случиться». На этом разговор оборвался.

Затем картинки, хейтящие досрочное голосование, с сайта 16-й школы таинственно исчезли (видимо, с позицией учреждения они все-таки не совпали). Сейчас вкладка «Выборы президента Беларуси» выглядит уже опустевшей.



