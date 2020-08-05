Александр Карпицкий: члены Совета Республики, Палаты представителей – они такие, как мы. Они простые люди и они за народ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Сила страны – в ее возможностях. Возможностях для всех. На пантеоне власти не небожители и олигархи, а выходцы из селянских хат. Наши земляки.





Александр Карпицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У меня не деревянная изба. Я сам родом из Каменца.

С тем, с кем мне приходится общаться – с членами Совета Республики, членами Палаты представителей – они такие, как мы. Они простые люди и они за народ.





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