Как белорусская экономика обошла американскую

Источник материала: Ежедневник

Пока лидеры мировой экономики переживают глубокое крушение своего ВВП, Беларусь отделалась легким проседанием. Но экономисты предрекают нам расплату в виде продолжительной рецессии в будущем – уже после выборов.

Александр Лукашенко, выступая перед парламентом и народом, рассказал, как выгодно смотрится сегодня белорусская экономика на фоне упавших мировых гигантов.

ВВП по итогам 2 кв. 2020 года США минус 33% Германия минус 13% Испания минус 22% Италия минус 17% Беларусь минус 3%

Экономический обзор за 1-2 кварталы 2020 года, подготовленный Центром экономических исследований BEROC, помог найти объяснение белорусского чуда.

Действительно, спад экономики в нашей стране оказался намного ниже, чем ожидали эксперты. Обвал спроса на белорусском рынке – во 2 квартале сократился примерно на 20% – по логике, должен был привести к падению производства. А все это в целом «должно было обусловить спад ВВП во 2 квартале близкий к 10%», отмечается в обзоре.

Почему 10-процентного падения не случилось?

Президент объяснил, что сохранение производства при отсутствии спроса и являлось экономической стратегией властей.

«Перелом негативной динамики наметился. И случилось это потому, что мы, не закрывшись, производили товар. А когда люди вышли, им нужен товар, а его нет, экономики были остановлены. Люди купили белорусское, и не только у нас в Беларуси», - сказал Александр Лукашенко.

Предприятия продолжали производить продукцию как ни в чем не бывало, а значит, предъявляли спрос на материалы и услуги своих контрагентов – это дало мультипликативный эффект и еще больше поддержало экономику. Также косвенно – через сохранение уровня занятости и зарплат в секторе госпредприятий – поддерживался потребительский спрос.

Однако такая стратегия сохранения объемов ВВП отнюдь не безобидна. Ведь произведенная продукция отправилась вовсе не в корзины зарубежного потребителя, как говорил президент, а на склады. Во втором квартале 2020 года запасы готовой продукции в промышленности впервые за пять лет достигли уровня 80% от среднемесячного объема производства.

Искусственное поддержание производства на госпредприятиях смягчало негативные мультипликативные эффекты для экономики в целом. Например, сохранялся спрос госпредприятий на продукцию своих контрагентов. Также косвенно – через поддержание уровня занятости и зарплат в секторе госпредприятий – поддерживался потребительский спрос.

Позитивное влияние на ВВП оказали отдельные растущие отрасли (сельское хозяйств, информация и связь, строительство), специфические тренды внутри которых перевешивали негативное воздействие коронакризиса.

Как пишут эксперты, несмотря на то, что механизм противодействия коронакризису через поддержку производства в секторе госпредприятий обеспечил весомый эффект во втором квартале, все же возникают сомнения, насколько он целесообразен и эффективен.

Расплачиваться придется после выборов

Президент считает, что Беларусь перешагнула негативный тренд и отныне будет только расти. «Нужно наращивать экономику хотя бы на 3-4% ежегодно», - сказал глава государство в своем послании.

BEROC же считает, что негативный тренд в Беларуси будет продолжаться дольше, чем в других странах, и перешагнет она его еще не скоро.

Возникший разрыв между производством и спросом предприятиям придется сокращать в последующие периоды, ограничивая производство и распродавая запасы. То есть велика вероятность отсроченной и растянутой рецессии: вместо глубокого, но менее продолжительного спада, он станет не столь глубоким, но более продолжительным», - говорится в обзоре исследовательского центра.

Плюс ко всему, пустое производство сильно бьет по финансам предприятий, что снова ставит под сомнение их успешное будущее.

В результате экономисты предсказывают спад по итогам 2020 года на 3-3,5% и слабый восстановительный рост впоследствии. Причем этот прогноз предусматривает отсутствие новых внутренних и внешних шоков. А ведь их вероятность, по крайней мере в финансовой сфере, представляется высокой.