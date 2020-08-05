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Выборы Президента Беларуси: 5 августа – второй день досрочного голосования
Источник материала: ОНТ
Сегодня – второй день досрочного голосования на выборах Президента. Избирательные участки откроются в 10 утра и будут работать до 7 вечера.
Перерыв с двух до четырёх. Проголосовать заранее могут все желающие и те, у кого не получается сделать это в основной день – 9 августа. При этом объяснять причину не нужно. Необходимо прийти на участок по месту жительства с паспортом или документом, подтверждающим личность. К слову, в первый день правом голоса уже воспользовались многие белорусы.
Заранее проголосовать можно и за рубежом. 44 участка открыты в 36 странах. Досрочное голосование продлится до субботы. В день выборов – 9 августа – избирательные участки (а их больше 5,5 тысяч) будут работать без перерывов с 8 утра до 8 вечера.
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Сегодня – второй день досрочного голосования на выборах Президента. Избирательные участки откроются в 10 утра и будут работать до 7 вечера. Перерыв с двух до...
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