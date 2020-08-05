Выборы Президента Беларуси: 5 августа – второй день досрочного голосования

Источник материала: ОНТ

Сегодня – второй день досрочного голосования на выборах Президента. Избирательные участки откроются в 10 утра и будут работать до 7 вечера.

Перерыв с двух до четырёх. Проголосовать заранее могут все желающие и те, у кого не получается сделать это в основной день – 9 августа. При этом объяснять причину не нужно. Необходимо прийти на участок по месту жительства с паспортом или документом, подтверждающим личность. К слову, в первый день правом голоса уже воспользовались многие белорусы.

Михаил Семенюк, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №62 Московского района г. Минска: «Когда открыли мы участок для голосования, когда пошли голосовать избиратели семьями, очень радовался, что с детьми приходили. У нас сегодня в избирательной комиссии подсуетились: имели конфеты — угощали детей, тут и играли с ними. И семьями шли за семьями. Было очень приятно, что в первый день досрочного голосования пошли молодые семьи».

Заранее проголосовать можно и за рубежом. 44 участка открыты в 36 странах. Досрочное голосование продлится до субботы. В день выборов – 9 августа – избирательные участки (а их больше 5,5 тысяч) будут работать без перерывов с 8 утра до 8 вечера.

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