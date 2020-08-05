Самка кита с детенышем подплыли прямо к австралийским серферам (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

С необычным соседством пришлось столкнуться австралийским сёрферам. Самка южного гладкого кита с детенышем приплыли прямо к берегу.

Напуганная 20-метровая самка буквально сталкивала сёрферов с досок, защищая своего детеныша. К счастью, ни люди, ни киты не пострадали. Порезвившись у берега, морские гиганты вновь отправились в большое плавание.

В это время животные мигрируют в тропические воды из Антарктиды, но так близко к берегу никогда не подплывают.

Фото: pixabay

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