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МАРТ дополнил список запрещаемой в общепите пластиковой посуды

05.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ дополнил список запрещаемой в общепите пластиковой посуды

Министерство антимонопольного регулирования и торговли дополнило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания. Это предусмотрено постановлением ведомства №53 от 20 июля 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

К утвержденному ранее списку добавлены такие одноразовые пластиковые приборы, как вилки, ножи и ложки.

Теперь с 1 января 2021 года в общепите будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли дополнило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в...
 
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