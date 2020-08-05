Обслужили не первым. В Мозыре в магазине покупатель избил женщин-продавцов

Источник материала: Mlife

Сразу после открытия магазина мужчина встал в очередь, но продавец начала обслуживать другого посетителя. Мириться с несправедливостью мужчина не стал, поэтому сперва поругался с покупателем, после чего добрался до продавщиц. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как он несколько раз ударил женщин руками и ногами.



Сотрудникам магазина удалось закрыть дверь магазина на замок и нажать тревожную кнопку.



Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщили в УВД.