|
Обслужили не первым. В Мозыре в магазине покупатель избил женщин-продавцов
Источник материала: Mlife
Сразу после открытия магазина мужчина встал в очередь, но продавец начала обслуживать другого посетителя. Мириться с несправедливостью мужчина не стал, поэтому сперва поругался с покупателем, после чего добрался до продавщиц. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как он несколько раз ударил женщин руками и ногами.
Сотрудникам магазина удалось закрыть дверь магазина на замок и нажать тревожную кнопку.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщили в УВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июля в Мозыре в одном из магазинов случился конфликт. Из-за того, что 50-летнего мужчину не обслужили первым, он с кулаками набросился на продавщицу.далее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)