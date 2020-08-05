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Обслужили не первым. В Мозыре в магазине покупатель избил женщин-продавцов

05.08.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Сразу после открытия магазина мужчина встал в очередь, но продавец начала обслуживать другого посетителя. Мириться с несправедливостью мужчина не стал, поэтому сперва поругался с покупателем, после чего добрался до продавщиц. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как он несколько раз ударил женщин руками и ногами.

Сотрудникам магазина удалось закрыть дверь магазина на замок и нажать тревожную кнопку.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщили в УВД.
 
 
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25 июля в Мозыре в одном из магазинов случился конфликт. Из-за того, что 50-летнего мужчину не обслужили первым, он с кулаками набросился на продавщицу.далее...
 
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