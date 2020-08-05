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Беларусь установила тарифы на транспортировку нефти от Мозыря до Адамовой Заставы в Польше
Источник материала: ОНТ
Беларусь установила тариф на транспортировку нефти по маршруту Мозырь-Адамова Застава. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования (МАРТ) было
Согласно постановлению, тариф на прокачку 1 тонны нефти нетто без НДС составит 8,43 белорусских рублей. Как отметили в МАРТ, такой тариф был установлен в связи с необходимостью организации поставок на Мозырский НПЗ.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.
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Беларусь установила тариф на транспортировку нефти по маршруту Мозырь-Адамова Застава. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного...
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