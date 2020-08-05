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В ногу с экологией. Что такое тароматы и депозитная система?

05.08.2020 13:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В торговых центрах столицы пока установлено два таромата, которые принимают пустые бутылки. Это зелёная инициатива торговой сети, а также приучение людей к депозитной системе на тару. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

В ногу с экологией. Что такое тароматы и депозитная система?

Принцип депозитной системы таков: человек, приходя в магазин и приобретая тот или иной напиток, видит, что он платит залог за тару. Ориентировочно, это 20-25 копеек. После того как содержимое бутылки будет выпито, можно вернуть залоговую стоимость, сдав её в таромат.

В ногу с экологией. Что такое тароматы и депозитная система?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Это очень удобно по той простой причине, что в магазины мы ходим постоянно, и не составляет абсолютно никакой сложности принести эту пустую тару обратно в магазин. Такие устройства пользуются спросом – это даже в какой-то степени игрушка. То есть люди приходят с детьми. Мы «за», потому что ребёнку в игровой форме прививаются какие-то знания, какие-то понятия о том, почему это надо делать.

В перспективе, тароматы появятся во многих крупных торговых объектах столицы. Стоимость одного составляет около 10-15 тысяч евро.

А о том, какие возможности даёт интерактивная карта мест сбора мусора, читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Гринцевич

 
 
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Новости Беларуси. В торговых центрах столицы пока установлено два таромата, которые принимают пустые бутылки. Это зелёная инициатива торговой сети, а также...
 
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