Наталья Якубицкая проголосовала досрочно

Председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Якубицкая досрочно проголосовала на своей малой родине – в Смолевичах, на Рассветовском участке для голосования №7 по выборам Президента Республики Беларусь.

Наталья Викторовна рассказала, что приехала в Смолевичский район в рамках рабочей поездки: сегодня она посещала сельсоветы, общалась с людьми и также решила воспользоваться возможностью досрочного голосования.

– Также в основной день выборов я буду принимать участие в различных организационных, культурно-массовых мероприятиях, – отметила Наталья Якубицкая. – Девятого августа будут проходить и праздники деревень, где активное участие принимает депутатский корпус. Поэтому я решила проголосовать сегодня.

Наталья Якубицкая, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, призналась:

— Это было сильное, мощное и пронизывающее выступление. Глава государства нам сказал о том, что может быть, если наше общество все-таки разобщится. Но мы все сделаем для того, чтобы сохранить нашу страну стабильной, мирной, суверенной и независимо, такой, какая она сегодня есть. Я убеждена, что никому не удастся изменить наши цели, и мы, депутатский корпус в том числе, сделаем все, чтобы сохранить мир у нас в стране.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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