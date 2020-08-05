Заканчивается сезон в белорусском хоккее на траве

Источник материала: ОНТ

Сегодня может определиться победитель мужского чемпионата в хоккее на траве. Также узнаем, кто выиграет женский Кубок Беларуси.

В 12 часов в Барановичах начнется решающий матч «финала четырех» — турнир завершится противостоянием «Минска» и «Виктории». Столичные хоккеистки одержали две победы в двух турах, обыграв «Тестильщик» – 6:2 и «Ритм» – 4:3. Для того, чтобы стать обладательницами трофея, им достаточно сыграть вничью. В мужском чемпионате продолжается финальная серия. Сегодня – третий матч. В Бресте «Строитель» примет «Минск». После двух матчей преимущество – у столичной команды – 2:0. Серия длится до трех побед.

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