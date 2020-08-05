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Задержан подозреваемый в педофилии

05.08.2020 19:51 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Шокирующая новость из Могилева - задержан подозреваемый в педофилии. Правоохранители выяснили, что в Минске мужчина совершил так называемые сексуальные действия в отношении малолетней. Других подробностей об этом инциденте в МВД не сообщают. Операцию по задержанию проводили бойцы наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа. Известно, что 24-летний уроженец Могилева более двух лет вел активную переписку с малолетними в одной из социальных сетей. Он создал фейковый аккаунт, т.е. скрывался под женской аватаркой и ником и таким образом знакомился с девочками 11-12 лет из Минска, Могилева и других городов. Затем вел с ними откровенные разговоры на интимные темы. Когда же те шли на контакт, предлагал подзаработать на оказании услуг мужчинам. Гонорар - 15 рублей. Такое преступное предложение получили более 60 детей.

Сообщается, что мужчина работал инженером на одном из столичных предприятий, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Во время задержания у подозреваемого изъяты компьютерная техника и мобильный телефон с материалами порнографического характера. На данный момент устанавливаются все дети, которые могли пострадать от преступных действий задержанного. Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Шокирующая новость из Могилева - задержан подозреваемый в педофилии. Правоохранители выяснили, что в Минске мужчина совершил так называемые сексуальные действия...
 
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