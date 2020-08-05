В Смолевичах открылся магазин детских товаров «Карапуз»

В городе Смолевичи открылся магазин детских товаров «Карапуз» Логойского райпо.

Новый торговый объект расположен по улице Социалистической, 52 — в именуемом смолевичанами «турецком» доме.

Здесь широко представлена детская одежда (включая верхнюю), белье, чулочно-носочная продукция, обувь, аксессуары, текстиль, бытовая химия, игрушки, постельные принадлежности, канцтовары, книги, спортинвентарь, а также коляски, кроватки, манежи и другое. В основном, все изделия белорусского производства — качественные и соответствующие всем стандартам.

— Широко представлены такие бренды, как «Свiтанaк», «Bell Bimbo», — отмечает заведующий магазином Анна Авина. — Есть и продукция российского производства. Ассортимент товаров достаточно широк, обширен и размерный ряд. Подростковой одежды, конечно, нет, но ведь и название магазина говорит само за себя.

Есть в магазине одежда для младших школьников, широк ассортимент канцелярских товаров.

— У нас собрать ребенка в детский сад не составит труда. В наличии все необходимое, вплоть до бумажных салфеток, — говорит Анна. — Это очень удобно. Не нужно куда-то ехать, можно прийти и без спешки приобрести у нас все необходимое. Да и для школьников начальных классов есть много товаров.

«Карапуз» открылся всего несколько дней назад, но первые посетители уже спешат за покупками и отмечают, что магазинов детских товаров в городе не так много, и открытие нового торгового объекта пришлось как нельзя кстати.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.



































































