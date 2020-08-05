Борисовчанка с 3,52 промилле алкоголя везла в авто троих детей

Источник материала: ОНТ

Женщина с 3,52 промилле алкоголя везла в машине троих детей в Борисове. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Водителем оказалась 34-летняя женщина, проживающая в Борисове. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения – в крови обнаружено 3,52 промилле спиртного. Женщина не имела права управления транспортным средством. В автомобиле находились трое детей борисовчанки. Девочки 4 и 11 лет ехали в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности. 5-месячного мальчика держала на руках старшая дочь.

Женщина привлечена к административной ответственности по ряду статей КоАП.

ФОТО: pixabay





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