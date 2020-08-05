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Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»

05.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»

На этом акцентировал внимание в ходе прямой телефонной линии в Свислочском райисполкоме помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
 
Жители района и города преимущественно поднимали вопросы состояния дорог, наведения порядка на земле и благоустрйоства. 
 
Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»

– На прямых линиях в сельских районах нередко поднимаются эти вопросы, – отметил Иван Лавринович. – В последнее время большое внимание уделяется дорогам, качеству дорожного покрытия. Значительные работы проведены в рамках республиканской программы «Дороги Беларуси». Люди увидели, что обновляются дороги между агрогородками, сельскими населенными пунктами и райцентрами. И они хотят, чтобы этот процесс шел быстрее. И, естественно, каждый хочет, чтобы отремонтировали именно ту дорогу, по которой он ездит. Местная власть должна людям объяснять, должна планировать, четко и ясно знать, что будет делаться в этом направлении через год, через два и дальше.

 
Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»
 
По его словам, важно решить и вопросы качества воды. В этом направлении проводится серьезная работа. Однако водоканал и ЖКХ этим вопросом должны активнее заниматься.
 
Отдельный спектр вопросов в ходе прямой линии касался наведения порядка на земле.
 
Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»

– В наведении порядка на земле необходимо участие населения. Люди должны заниматься своими домовладениями. Заборы, дорожки возле домов, подъезды к ним должны быть в порядке. Тогда и ЖКХ, и местным властям будет работать проще, – считает Иван Лавринович.

 
Он также подчеркнул, что в области немало агрогородков, где уровень жизни не только приближен к городским условиям, но в чем-то и выше. В Свислочском районе также есть такие населенные пункты. Они должны и в дальнейшем держать заданный высокий уровень, быть примером и центром притяжения для жителей.
 
Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»
 

Подводя итоги прямой телефонной линии, помощник Президента – инспектор по Гродненской области заверил: каждое обращение во время прямой линии и личного приема будет детально изучено с участием местных органов власти, других компетентных органов. Результат этой работы станет основанием для конкретных действий.

 
Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»
Иван Лавринович: «Приоритет – в повышении качества жизни, в том числе на селе»
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артем ТУРЛАЙ

 
 
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На этом акцентировал внимание в ходе прямой телефонной линии в Свислочском райисполкоме помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской...
 
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