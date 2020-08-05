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Стали известны победительницы женского Кубка Беларуси по хоккею на траве
Источник материала: ОНТ
Определились победительницы женского Кубка Беларуси по хоккею на траве. Второй год подряд трофей — у «Минска».
Финальный турнир принимали Барановичи. Столичные хоккеистки победили во всех трех матчах. Обыграны «Текстильщик» — 6:2, «Ритм» — 4:3 и смолевичская «Виктория» со счетом – 3:1. Второе место занял «Ритм». Бронзова — у «Текстильщика».
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Определились победительницы женского Кубка Беларуси по хоккею на траве. Второй год подряд трофей — у «Минска». Финальный турнир принимали Барановичи. Столичные...
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