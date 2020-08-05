Зеленский предложил Лукашенко отдать задержанных россиян Киеву

Вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.

Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках.

Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», - сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Дело боевиков

Дело о задержанных боевиках вызвало большой резонанс на фоне предвыборной кампании в Беларуси. После происшествия сразу в трех странах начались выяснения отношения.

Напомним, 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось , что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера. Утром 30 июля всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК.

На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме , а в России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь.

Полный список задержанных был передан Украине. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что среди задержанных есть граждане Украины. По дего данным, правоохранители проверяют всех задержанных на предмет гражданства Украины, и в этой стране не допускается возможность двойного гражданства: все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины.

Тем временем, консул российского посольства в Беларуси Кирилл Плетнев сообщил , что задержанные находятся в не самой лучшей морально-психологической форме и не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышало.

Ранее, напомним, в Следственном комитете Беларуси заявили , что приезд россиян связан с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и их подрывной деятельностью (Тихановский был задержан 29 мая, Статкевич - 31 мая ). По версии следствия, люди прибыли в Беларусь для организации массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в предвыборный период.