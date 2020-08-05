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Зеленский предложил Лукашенко отдать задержанных россиян Киеву
Источник материала: БДГ
Вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.
Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках.
Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.
Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений,
«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», - сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.
Дело боевиков
Дело о задержанных боевиках вызвало большой резонанс на фоне предвыборной кампании в Беларуси. После происшествия сразу в трех странах начались выяснения отношения.
Напомним, 29 июля появилась информация о
На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков
Полный список задержанных
Тем временем, консул российского посольства в Беларуси Кирилл Плетнев
Ранее, напомним, в Следственном комитете Беларуси
3 августа сообщалось, что посол Беларуси в РФ Владимир Семашко был вызван в российский МИД, где ему
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Вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Зеленский затронул в разговоре...
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