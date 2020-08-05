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В Польше 19-летняя девушка на Audi лоб в лоб столкнулась с фурой из Беларуси. Водитель погибла

05.08.2020 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше, на трассе между Бяло-Подляской и Тересполем, произошло страшное ДТП, в котором погибла молодая девушка. Ее машина выехала на встречную полосу прямо под колеса грузовика, сообщает портал bp24.pl. Очевидец сообщил редакции, что фура была с белорусскими номерами.


Авария произошла еще 31 июля, около 17.00 по местному времени.

По неизвестной причине легковой автомобиль Audi выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой. Легковой автомобиль получил сильные повреждения. Водитель, 19-летняя девушка, погибла.

Водитель грузовика не пострадал.

 
 
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В Польше произошло ДТП с участием белорусской фуры. В лобовом столкновении погибла молодая девушка на легковом автомобиле.
 
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