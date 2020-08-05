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В Польше 19-летняя девушка на Audi лоб в лоб столкнулась с фурой из Беларуси. Водитель погибла
Источник материала: Tut.by
В Польше, на трассе между Бяло-Подляской и Тересполем, произошло страшное ДТП, в котором погибла молодая девушка. Ее машина выехала на встречную полосу прямо под колеса грузовика, сообщает портал
Авария произошла еще 31 июля, около 17.00 по местному времени.
По неизвестной причине легковой автомобиль Audi выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой. Легковой автомобиль получил сильные повреждения. Водитель, 19-летняя девушка, погибла.
Водитель грузовика не пострадал.
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В Польше произошло ДТП с участием белорусской фуры. В лобовом столкновении погибла молодая девушка на легковом автомобиле.
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