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Российский политолог Максим Шевченко прокомментировал задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Известный российский политолог Максим Шевченко прокомментировал для программы «ОбъективНо» ситуацию с задержанием на территории Беларуси боевиков иностранной частной военной компании Вагнера.
Он также добавил, что Беларусь имеет право защищать свой суверенитет.
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Известный российский политолог Максим Шевченко прокомментировал для программы «ОбъективНо» ситуацию с задержанием на территории Беларуси боевиков иностранной...
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