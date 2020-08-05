Российский политолог Максим Шевченко прокомментировал задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Известный российский политолог Максим Шевченко прокомментировал для программы «ОбъективНо» ситуацию с задержанием на территории Беларуси боевиков иностранной частной военной компании Вагнера.

Он также добавил, что Беларусь имеет право защищать свой суверенитет.

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