ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

05.08.2020 19:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

За два с половиной часа откровенной беседы затронули самые разные вопросы. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией: наша страна пошла своим путем, в то время как многие страны такой подход критиковали и осуждали.

Откровенно ответил Александр Лукашенко и на многие личные вопросы – о детстве, о семье.

Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

Не обошли стороной взаимоотношения белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, поговорили о ситуации в регионе, в том числе о конфликте в Украине и внешней политике.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

Затронули и внутреннее развитие Беларуси, а также нынешнюю избирательную кампанию. Рассказал Президент и о сути своей политики – как внутренней, так и внешней.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проводить любую политику в основе справедливость. Законы да, все хорошо, в законах не пропишешь справедливость. Это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это все.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Гордон

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержание 33 боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: кому и зачем выгоден инцидент с наемниками?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика