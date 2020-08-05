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Угрожали расправой охотоведу, избили охранника. В Житковичах завершено расследование дела
Источник материала: БTУгрожали расправой охотоведу, избили охранника - в Житковичах завершено расследование дела в отношении компании, которую обвиняют в насилии, хулиганстве и покушении на кражу. Фигуранты не раз попадали в передряги, и, кажется, выходили их них победителями. Так было в драке со сторожем во время незаконной рыбалки, в конфликте с продавцом. Но вскоре за парней взялись бойцы ГУБОП, они сумели объединить все приключения, как итог - уголовное дело.
Владимир Королев изучил криминальную биографию подозреваемых
По данным правоохранителей, троица знакома между собой давно - это жители столицы, Житковичского и Лунинецкого районов. В мае фигуранты охотились в лесу с тепловизором, чем привлекли внимание начальника филиала охотхозяйства Житковичского района. Когда мужчина остановил машину, чтобы проверить разрешение на охоту, парни, надев балаклавы, решили проучить обидчика.
Артем Дубровский, старший инспектор ОИОС УВД Гомельской области: "Подозреваемые отказалась подчиниться и вместо этого стали угрожать мужчине расправой. Тот сел в служебный автомобиль и попытался уехать - машину заблокировали. Когда на место была вызвана милиция, молодые люди скрылись".
Скрыться от посторонних глаз парни решили в Лунинецком районе, где жил один из друзей. Но милиция оперативно отреагировала на сигнал охотоведа. Парни были задержаны и взяты под стражу.
Артем Дубровский, старший инспектор ОИОС УВД Гомельской области: "Через некоторое время удалось установить их личности, а в последующем у беглецов были изъяты прибор ночного видения, оптический прицел".
В результате проверки фигурантов всплыли и другие противоправные действия подозреваемых. Двумя месяцами ранее эта же троица в одном из придорожных кафе на трассе Минск - Микашевичи повздорила с женщиной-продавцом. Перед уходом один из них распылил в глаза обидчице красный перец. А в 2016 году компания пыталась на озере рыбхоза сетью ловить рыбу. Когда парней заприметил охранник, мужчину избили.
Итог таких приключений - уголовные дело по статьям "Насилие и угроза насилием в отношении должностного лица", "Покушение на групповую кражу и злостное хулиганство".
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Угрожали расправой охотоведу, избили охранника - в Житковичах завершено расследование дела в отношении компании, которую обвиняют в насилии, хулиганстве и...
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