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5 лет усиленного режима вместо 3 лет лишения свободы в условиях поселения
Источник материала: БTЖителю Чаусов, которого осудили за причинение смерти по неосторожности, ужесточили приговор. С решением суда не согласился прокурор Могилева и внес протест. В итоге дело пересмотрели. Напомним, в августе минувшего года в областном центре уроженец Чаусов избил сожительницу. Она скончалась. Катализатором инцидента, возможно, стал алкоголь. Известно, что пара выпивала.
Суд первой инстанции вел процесс по делу о причинении смерти по неосторожности. Впрочем, с таким решением не согласился гособвинитель. Чем закончился пересмотр - в материале Александра Камовича.
Из материалов уголовного дела известно, что 59-летний мужчина проживал в квартире у своей знакомой. Переехал к ней в Могилев из родных Чаусов, только медовый месяц затянулся на год. Вероятно, пару объединило общее увлечение - алкоголь. Скорее всего, на его же фоне в августе прошлого года вспыхнул очередной скандал. После очередного застолья мужчина стал избивать сожительницу. По какой причине - неизвестно. Сам подозреваемый не помнил всех событий. Более того, утверждал, что с утра пытался реанимировать подругу, из-за чего та якобы и получила травмы.
Василий Анискин, заместитель начальника УГКСЭ Беларуси по Могилевской области: "Смерть женщины наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся множественными ссадинами, кровоподтеками в голове, а также кровоизлияниями в мягкие мозговые оболочки, которая повлекла отеки и набухание головного мозга. Она не могла образоваться при падении".
Следствие квалифицировало действия обвиняемого как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. После рассмотрения дела суд пришел к выводу, что мужчина виновен в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 3 годам лишения свободы в условиях поселения. С таким решением Фемиды не согласился прокурор города - был вынесен апелляционный протест.
Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области: "Потерпевшей были причинены не менее 5 травматических ударов. Данный факт свидетельствовал о том, что обвиняемый совершал активные действия и соответственно имел умысел на нанесения тяжких телесных повреждений.
Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда с учетом доводов апелляционного протеста переквалифицировала действия обвиняемого - причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".
По мнению прокурора, исследования экспертов опровергли выводы Фемиды. Кроме того, суд не учел, что обвиняемый неоднократно привлекался к ответственности за семейные скандалы - он избивал мать и сестру. Ранее его даже судили за истязание. С учетом всех этих фактов суд пересмотрел дело и назначил мужчине 5 лет колонии усиленного режима. Кроме того, его будут принудительно лечить от алкоголизма.
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Жителю Чаусов, которого осудили за причинение смерти по неосторожности, ужесточили приговор. С решением суда не согласился прокурор Могилева и внес протест. В...
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