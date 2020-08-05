ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 лет усиленного режима вместо 3 лет лишения свободы в условиях поселения

05.08.2020 20:04 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жителю Чаусов, которого осудили за причинение смерти по неосторожности, ужесточили приговор. С решением суда не согласился прокурор Могилева и внес протест. В итоге дело пересмотрели. Напомним, в августе минувшего года в областном центре уроженец Чаусов избил сожительницу. Она скончалась. Катализатором инцидента, возможно,  стал алкоголь. Известно, что пара выпивала.

Суд первой инстанции вел процесс по делу о причинении смерти по неосторожности. Впрочем, с таким решением не согласился гособвинитель. Чем закончился пересмотр  - в материале Александра Камовича.

Из материалов уголовного дела известно, что 59-летний мужчина проживал в квартире  у своей знакомой. Переехал к ней в Могилев из родных Чаусов, только медовый месяц затянулся на год. Вероятно, пару объединило общее увлечение - алкоголь. Скорее всего, на его же фоне в августе прошлого года вспыхнул очередной скандал. После очередного застолья мужчина стал избивать сожительницу. По какой причине - неизвестно. Сам подозреваемый не помнил всех событий. Более того, утверждал, что с утра пытался реанимировать подругу, из-за чего та якобы и получила травмы.  

Василий Анискин, заместитель начальника УГКСЭ Беларуси по Могилевской области: "Смерть женщины наступила вследствие закрытой  черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся множественными ссадинами, кровоподтеками в голове, а также кровоизлияниями в мягкие мозговые оболочки, которая повлекла отеки и набухание головного мозга. Она не могла образоваться при падении".

Следствие квалифицировало действия обвиняемого как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. После рассмотрения дела суд пришел к выводу, что мужчина виновен в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 3 годам лишения свободы в условиях поселения. С таким решением Фемиды не согласился прокурор города - был вынесен апелляционный протест.

Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области:  "Потерпевшей были причинены не менее 5 травматических ударов. Данный факт свидетельствовал о том, что обвиняемый совершал активные действия и соответственно имел умысел на нанесения тяжких телесных повреждений. 

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда с учетом доводов апелляционного протеста переквалифицировала действия обвиняемого -  причинения тяжких телесных повреждений,  повлекших смерть". 

По мнению прокурора, исследования экспертов опровергли выводы Фемиды. Кроме того, суд не учел, что обвиняемый неоднократно привлекался к ответственности за семейные скандалы - он избивал мать и сестру. Ранее его даже судили за истязание. С учетом всех этих фактов суд пересмотрел дело и назначил мужчине 5 лет колонии усиленного режима. Кроме того, его будут принудительно лечить от алкоголизма.  

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителю Чаусов, которого осудили за причинение смерти по неосторожности, ужесточили приговор. С решением суда не согласился прокурор Могилева и внес протест. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач назвал фактор, который повышает риск развития рака в 30 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика