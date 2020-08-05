Новую школу в Каменной Горке посетила Наталья Кочанова

Источник материала: ОНТ

Школа, о которой можно было только мечтать. В одном из самых густонаселённых районов Минска готовится к открытию новое учреждение образования. Сегодня там побывала уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова.

Строительство школы №52 в Каменной Горке началось полтора года назад. И уже в сентябре она сможет принять больше тысячи учеников. Яркие классы, просторные холлы и новое оборудование. Все условия созданы и для занятий физкультурой – просторный спортивный зал, во дворе – стадион с резиновыми беговыми дорожками, волейбольной, баскетбольной и хоккейной площадками. И, конечно, большой и маленький бассейны. Всё это с 1 сентября оценят 10 только первых классов. Учёбу здесь организуют в две смены, а воспользоваться спортивными площадками предложат всем жителям района в свободное от учеников время.

Всего на территории Фрунзенского района Минска работают 150 учреждений образования, шесть из них – в микрорайоне Каменная Горка. К 1 сентября в Масюковщине откроют новый детский сад, запланировано строительство еще одной школы по улице Казимировской.

Фото: БЕЛТА

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