Выборы-2020: как проходит досрочное голосование в Беларуси, Москве и Париже?

Источник материала: ОНТ

Погода и Президент активизировали белорусов. Второй день досрочного голосования в стране прошёл довольно активно. Во-первых, после Послания народу и парламенту (от Главы государства это звучало эмоционально) белорусам нужно сделать свой выбор на участках, думая о стране. Ну, и конечно, погода. Последние дни жары, сбор урожая – у досрочного голосования традиционно много плюсов.

Ещё один – возможность выбрать общее время, например, для семей, которые не любят расставаться. И такая романтика на участках бывает.

За 52 года совместной жизни они говорят: «Всегда были солидарны». И в любви, и в выборе.

География завидная: за военную карьеру супруги Глаголевы объехали полмира. Есть с чем сравнить. Говорят, «служили вместе». За мужем Людмила следовала в Чехословакию, Монголию, Венгрию, Ливию. Сейчас полсердца каждого из них – в Украине. После смерти сына там с невесткой остался маленький внук. Так что, исходя из такого жизненного опыта, у семьи вполне конкретные приоритеты.

Людмила Глаголева, избиратель: «Я сама украинка. Кого к власти привели и что творится сейчас? Майдан, в принципе, никогда не приводит ни к чему хорошему. Идите на выборы голосуйте, добивайтесь. Но должны быть факты».

Даже в их «досрочном» голосовании романтика. И спустя 52 года он ее одну не отпускает. «Любимых же не отдают». Эта фраза из президентского Послания накануне запустила в белорусском обществе нужный механизм.

Классического наплыва на участках «по времени», конечно, нет. Кто-то приходит утром, кто-то в обеденный перерыв. Многие хотят разгрузить выходные и отправиться за город. Тут уже все совпадает – и желание отдать свой голос, и не упустить приятные дела воскресенья.

5 811 участков – в стране и за рубежом, больше 45 тысяч наблюдателей. Все происходит быстро, организовано и понятно. В комиссиях действительно стараются экономить время людей. Сопровождение, указатели, помощь: если есть вопросы. На участках, организованных в гимназиях – это получается даже как-то с «заботой».

Это, пожалуй, единственное изменение – дополнительные санитарные меры. А так правила досрочного голосования не менялись: бюллетень выдают при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Это может быть военный билет, служебное удостоверение работника госоргана, водительские права или студенческий билет. Важно поставить любой знак в пустом квадрате только за одного кандидата либо в графе против всех. Бюллетень, в котором знак поставлен несколько раз или не поставлен вовсе, признаётся недействительным.

Досрочное голосование – это, конечно, еще и возможность избежать традиционного скопления людей в основной день. Нужная в этом году эпидемиологическая «деталь».

Надежда Кологрив, избиратель: «Я живу на даче в основном. Сегодня меня привезли дети и сказали: "Хочешь проголосовать – проголосуй". Я говорю: "Конечно, хочу". Вот и все».

Мнение тех, кто уже имеет за спиной опыт: и трудовой, и жизненный – постараться сберечь стабильность. Эти советы от старшего поколения не назовешь неожиданными, но, согласитесь, в обычной жизни в семьях мы часто прислушиваемся к ним «с опозданием». А потом жалеем, что не услышали вовремя.

Этот участок в областном институте развития образования один из шестисот семнадцати в Гродненской области. Обжитый микрорайон, тихий центр города. Из трех тысяч избирателей здесь по традиции одни из самых активных – люди старшего поколения. Явка достаточно высокая. Только в первый день свои голоса отдали больше ста человек.

Андрей Шнипко, член участковой избирательной комиссии №64 г. Гродно: «Некоторые из них даже стихи нам читают в процессе своего волеизъявления».

А если не голосовать – то хотя бы посмотреть. Во взрослой жизни этот «поход на выборы с папой» 11-летняя девочка наверняка запомнит. Желание отдать свой голос досрочно заместитель председателя Миноблисполкома объясняет занятостью.

Николай Рогащук, заместитель председателя Минского облисполкома: «Мы будем в Минской области своей работать. Пришлось заранее прийти проголосовать. А так я считаю, что досрочное не досрочное, каждый человек должен решить для себя, но обязательно решить для того, чтобы прийти и отдать свой голос за того кандидата, за которого считает нужным».

Голосовал сегодня досрочно и министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. В основной день выборов его задачей, как, собственно, и всегда, будет безопасность белорусов.

Не только внутри страны. Свой «белорусский выбор» наши граждане продолжают делать в еще 36 государствах. Организованы 44 участка. Локация – здания белорусских посольств и генконсульств. И здесь тоже все по-разному. Если Москва сегодня довольно активна, дождь чуть-чуть сбил жару, то Париж продолжает плавиться. Больше тридцати в тени.

Но за «явку» здесь не беспокоятся. «Сразу и много» избирателей во Франции ждут в пятницу перед еще более жаркими в стране выходными. Это традиция, говорят в посольстве, – «культурный штрих страны». Принимать решения в конце недели. Тем более что французские белорусы, пожив в городе любви, пожалуй, как никто другой понимают, что «любимых действительно не стоит отдавать».

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