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Олег Романов: «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента»

05.08.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента», – уверен Олег Романов, член Совета Республики. Он считает важной задачей научить молодежь мыслить критически.

Как белорусские парламентарии оценивают борьбу цифр в нынешней выборной кампании? Об этом говорили в программе «В обстановке мира» на СТВ.   

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Что касается лживых рейтингов, то нам уже пора вводить понятие «политическое мошенничество.  

Олег Романов: «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента»

Олег Романов, член Совета Республики:
У молодежи в связке «рациональное – эмоциональное» второе не должно перевешивать. Научить человека критически мыслить, взвешивать, анализировать – это очень важная задача. Белорусская и русская литература – это литература совести, пробуждения ума. Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента.

Олег Романов: «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента»

Виктор Лискович, член Совета Республики:
В эти лживые рейтинги верят только те, кто их придумывает. Когда Президент обращался с посланием, были непрекращающиеся аплодисменты, которые звучали в зале. Это почти 3 тысячи человек разных возрастов, разных профессий. Это было очень патриотично, вот это реальный рейтинг того, что было сделано за 26 лет независимости.

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«В Конституции 1994 года функции ветвей власти разделены не были. Они мешали друг другу, и это приводило к тому, что страна была на грани хаоса и коллапса»

Люди в материале: Олег Романов, Виталий Уткин, Виктор Лискович

 
 
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Новости Беларуси. «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента», – уверен Олег Романов, член Совета Республики. Он считает важной...
 
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