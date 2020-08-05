Олег Романов: «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента»

Новости Беларуси.«Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента», – уверенОлег Романов, член Совета Республики. Он считает важной задачей научить молодежь мыслить критически.
Как белорусские парламентарии оценивают борьбу цифр в нынешней выборной кампании? Об этом говорили в программе «В обстановке мира» на СТВ.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что касается лживых рейтингов, то нам уже пора вводить понятие «политическое мошенничество.
Олег Романов, член Совета Республики:
У молодежи в связке «рациональное – эмоциональное» второе не должно перевешивать. Научить человека критически мыслить, взвешивать, анализировать – это очень важная задача. Белорусская и русская литература – это литература совести, пробуждения ума. Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента.
Виктор Лискович, член Совета Республики:
В эти лживые рейтинги верят только те, кто их придумывает. Когда Президент обращался с посланием, были непрекращающиеся аплодисменты, которые звучали в зале. Это почти 3 тысячи человек разных возрастов, разных профессий. Это было очень патриотично, вот это реальный рейтинг того, что было сделано за 26 лет независимости.