Фреску «Восхождение на Голгофу» 1760-х годов монтируют под сводами художественного музея в Белыничах

Источник материала: ОНТ

Шедевр белорусского монументального искусства сегодня монтируют под сводами художественного музея в Белыничах. Фреску «Восхождение на Голгофу» 1760-х годов вернули в город спустя более сорока лет после варварского разрушения кляштора кармелитов. Символический жест – ко Дню белорусской письменности. Его столицей осенью и станет райцентр на Могилёвщине.

Новый «храм искусства» в Белыничах строили под это «Восхождение на Голгофу». Вероятно, история повторилась. Сегодня есть гипотеза, что в XVIII веке идею художника-монаха Иосифа сразу воплотили «в камне» – возвели стены под роспись. Четыре метра ввысь.

Юрий Малиновский, художник-реставратор: «Принадлежность этой живописи – это архитектура. И поэтому на данной стене мы должны реконструировать архитектуру. Сейчас мы видим промежуточный момент в работе. Она в пыли. Образ как "в тумане" сохранится. Потому что фреска за 300 лет претерпела серьёзные воздействия».

Свой крест несёт Иисус, «читаются» барочные фигуры девяти братьев-кармелитов – все краски натуральные. Евангельский сюжет реставратор соединил в рисунок из почти 50 фрагментов. Он же их спас в конце 1970-х, когда был взорван кляшторный корпус.

И ещё одно «чудо» ожидают в Белыничах. Сегодня для музея готовят список знаменитой иконы Божией Матери. Оригинал XVII века исчез в 1941 году из комнаты-сейфа в Могилёве вместе с величайшей святыней белорусского народа – Крестом Преподобной Евфросиньи Полоцкой.

Cакральная экспозиция – своего рода «врата» в ещё три тематических зала. Сюда «впишут» свои 27 работ «последнего передвижника» Витольда Бялыницкого-Бирули. Музей – имени земляка. Современный комплекс – более 800 квадратных метров.

Ирина Фурсова, заместитель председателя Белыничского райисполкома: «Центр культуры отремонтирован, детская школа искусств, районная библиотека переехала в другое здание, кинотеатр "Зорька" – это будет медиацентр для семейного отдыха. Финансирования достаточно: республиканский, областной и, конечно, местный бюджет. Это порядка 30 миллионов рублей».

У храма, что встал на месте старого 1761 года, сегодня «приземлился» ангел с ликом Богородицы. Откроют памятник торжественно в День белорусской письменности. Через месяц все ценители прекрасного окажутся и перед тем, кто взошёл на Голгофу.

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