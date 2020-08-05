5 платьев, которые скрывают складки на животе

Источник материала: ОНТ

Какие платья помогут нивелировать зону живота, но не будут выглядеть бесформенно, выяснил wday.ru .

1. Платье-жилет из костюмной ткани. Для офисных будней такое платье, сшитое из ткани, которая держит форму, подойдет идеально. Летом материалом могут послужить плотный хлопок и гладкий лен.

Платье Mango

2. Платье с запахом. Данная модель имеет полотнище, которое накладывается внахлест, это создает структурирование в области талии, которое не позволяет концентрироваться на нюансах самой зоны. А еще в данной области образуется двойной слой ткани, сквозь который сложно что-либо рассмотреть.

Платье Influence Plus / ASOS 3. Платья с узлом. Это одна из версий платья с запахом. В этом случае ткань идет не внахлест, а просто драпируется и сшивается. Важно, чтобы складки не стояли колом, но и не расползались. При верном выборе модели вы скроете все, что нужно, но не станете выглядеть бесформенно.



Эшли Грэм. Фото: Legion Media





4. Платье с завышенной талией. Неплохое решение, но важно, чтобы платье не было с пышной юбкой. В области живота ткань должна лежать в формате А-образного силуэта и слегка струиться.



Платье H&M5. Платье с оптическими иллюзиями. Адаптировать почти любой крой под нюансы талии помогут визуальные эффекты – например, колор-блок замаскирует складки и «нарисует» правильные линии. Важно лишь верно расположить цветовые блоки.

Платье ASOS DISIGNE Curve

Главное фото: платье Influence Plus / ASOS, платье ASOS DISIGNE Curve, фото: архивы пресс-служб

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram