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Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На один спортивный объект в Минске стало больше. В столице открылся универсальный комплекс, точнее сказать, он получил второе рождение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заиграли новыми красками площадки для гандбола и баскетбола, отреставрированы тренажерные комнаты, нашлось даже место специализированному залу для акробатов. В лабиринте многочисленных коридоров имеются раздевалки, зоны отдыха, буфет и места для родителей, ведь в первую очередь здание распахнуло свои двери для детей, которые еще выбирают себе занятие по душе. Всем этим многообразием могут воспользоваться не только спортсмены, но и любители вне зависимости от возраста.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:
Это место как бы намолено спортом, что позволяет весь комплекс подготовки атлетов производить здесь непосредственно, в хороших условиях. Побольше бы таких центров. Я очень рад. И, конечно, большая благодарность строителям.
С таким прекрасным комплексом есть надежда, что среди юных посетителей обязательно найдутся те, кто в будущем прославит нашу родину на спортивных площадках и аренах мира.
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Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами
Новости Беларуси. На один спортивный объект в Минске стало больше. В столице открылся универсальный комплекс, точнее сказать, он получил второе рождение, сообщили...
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