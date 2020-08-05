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Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

06.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На один спортивный объект в Минске стало больше. В столице открылся универсальный комплекс, точнее сказать, он получил второе рождение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во время II Европейских игр этот павильон был пищеблоком. Теперь же здесь полноценный и многопрофильный комплекс.

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Заиграли новыми красками площадки для гандбола и баскетбола, отреставрированы тренажерные комнаты, нашлось даже место специализированному залу для акробатов. В лабиринте многочисленных коридоров имеются раздевалки, зоны отдыха, буфет и места для родителей, ведь в первую очередь здание распахнуло свои двери для детей, которые еще выбирают себе занятие по душе. Всем этим многообразием могут воспользоваться не только спортсмены, но и любители вне зависимости от возраста.

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:
Все, что делается у нас в спорте, все начинается от самого главного лица – спортсмена. И, конечно, с того маленького спортсмена, который делает первые шаги в спорте, который приходит сюда с горящими глазами. Иногда его приводит тренер, иногда родители. И потом он остается здесь, в этих стенах. И вы понимаете, когда он видит такие стены, конечно, желание остаться в спорте у него будет навсегда, наверное, в сердце.

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Это место как бы намолено спортом, что позволяет весь комплекс подготовки атлетов производить здесь непосредственно, в хороших условиях. Побольше бы таких центров. Я очень рад. И, конечно, большая благодарность строителям.

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

Максим Рыженков на открытии спорткомплекса в Минске: всё начинается с маленького спортсмена, который приходит с горящими глазами

С таким прекрасным комплексом есть надежда, что среди юных посетителей обязательно найдутся те, кто в будущем прославит нашу родину на спортивных площадках и аренах мира.

Люди в материале: Максим Рыженков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На один спортивный объект в Минске стало больше. В столице открылся универсальный комплекс, точнее сказать, он получил второе рождение, сообщили...
 
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