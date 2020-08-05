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«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке. Турнир продлится до 8 августа включительно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие все сильнейшие всадники страны, в их числе обладательница олимпийской лицензии Анна Карасева.
В программе первого соревновательного дня значилась езда на молодых лошадях. Открыли турнир четырехлетки, в этой подгруппе безоговорочно победили Анна Карасева и Дон Фабио. У пятилетних лошадей пальма первенства досталась Елене Тихончук и ее партнеру Киану, а в сегменте шестилеток викторию праздновали Елена Андреева и Элит.
Однако специалистов порадовали не только результаты победителей. В стране достаточно молодых перспективных лошадей, которые вполне могут проявить себя на международной арене.
Наталья Юранова, судья высшей национальной категории:
Мария Судженко, участница турнира:
В четверг, 6 августа, участников ожидает Малый приз, также состоится финал для молодых пятилетних лошадей.
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Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке. Турнир продлится до 8 августа включительно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях...
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