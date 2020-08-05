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«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке

06.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке. Турнир продлится до 8 августа включительно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие все сильнейшие всадники страны, в их числе обладательница олимпийской лицензии Анна Карасева.

«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке

В программе первого соревновательного дня значилась езда на молодых лошадях. Открыли турнир четырехлетки, в этой подгруппе безоговорочно победили Анна Карасева и Дон Фабио. У пятилетних лошадей пальма первенства досталась Елене Тихончук и ее партнеру Киану, а в сегменте шестилеток викторию праздновали Елена Андреева и Элит.

«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке

Однако специалистов порадовали не только результаты победителей. В стране достаточно молодых перспективных лошадей, которые вполне могут проявить себя на международной арене.

«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке

Наталья Юранова, судья высшей национальной категории:
Это наше будущее. Молодых лошадей все прибавляется по количеству участвующих, и растет очень сильно качество подготовки, уровень. Очень перспективные лошади есть у основных спортсменов, как у самых именитых, которые в национальной команде, так и у ближайших юниоров – Дудковой, Сазоновой и основных спортсменок выездки.

«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке

Мария Судженко, участница турнира:
Сегодня выступают молодые лошади. Это перспектива, на мой взгляд, это важно. Цель – показать хорошие аллюры, повиновение лошади в езде. В перспективе – на Олимпийские игры, только вперед.

«В перспективе – на Олимпийские игры». В Ратомке начался чемпионат Беларуси по выездке

В четверг, 6 августа, участников ожидает Малый приз, также состоится финал для молодых пятилетних лошадей.

Люди в материале: Наталья Юранова, Мария Судженко, Анна Карасева, Елена Тихончук, Елена Андреева

 
 
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Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке. Турнир продлится до 8 августа включительно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях...
 
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