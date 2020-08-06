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Проучил? В итоге получил... ДТП на перекрёстке Московская - Пионерская
06.08.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
ГАИ напоминает водителям, что согласно п. 85
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В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. ГАИ напоминает водителям, что согласно п. 85 ПДД Республики Беларусь водитель обязан...
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