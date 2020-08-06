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Проучил? В итоге получил... ДТП на перекрёстке Московская - Пионерская

06.08.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Проучил? В итоге получил... ДТП на перекрёстке Московская - Пионерская

ГАИ напоминает водителям, что согласно п. 85 ПДД Республики Беларусь водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.

 
 
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  В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. ГАИ напоминает водителям, что согласно п. 85 ПДД Республики Беларусь водитель обязан...
 
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