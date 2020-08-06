Проучил? В итоге получил... ДТП на перекрёстке Московская - Пионерская

Источник материала: Виртуальный Брест

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.





ГАИ напоминает водителям, что согласно п. 85 ПДД Республики Беларусь водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.