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Быстрый завтрак: как приготовить кекс в кружке за 5 минут

06.08.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Быстрый завтрак: как приготовить кекс в кружке за 5 минут

Кекс в кружке – легкий и быстрый десерт, который идеально подойдет к чашке свежесваренного утреннего кофе. Рассказываем, как буквально за 5 минут приготовить вкусную выпечку на завтрак.

Как готовить:

Соедините в миске 4 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. какао, одно яйцо, 3 ст. л. молока, 3 ст. л. растопленного сливочного масла и щепотку соли. Перемешайте все ингредиенты до однородности. Выложите в кружку, заполнив ее на половину, и поставьте в микроволновку на максимальной мощности на 3 минуты. 

Секреты приготовления:

  • тесто не должно быть густым;
  • не передерживайте кекс в микроволновке, иначе он получится жестким.

Фото: @elementaree.ru

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Кекс в кружке – легкий и быстрый десерт, который идеально подойдет к чашке свежесваренного утреннего кофе. Рассказываем, как буквально за 5 минут приготовить...
 
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