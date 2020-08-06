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Быстрый завтрак: как приготовить кекс в кружке за 5 минут
Источник материала: ОНТ
Кекс в кружке – легкий и быстрый десерт, который идеально подойдет к чашке свежесваренного утреннего кофе. Рассказываем, как буквально за 5 минут приготовить вкусную выпечку на завтрак.
Как готовить:
Соедините в миске 4 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. какао, одно яйцо, 3 ст. л. молока, 3 ст. л. растопленного сливочного масла и щепотку соли. Перемешайте все ингредиенты до однородности. Выложите в кружку, заполнив ее на половину, и поставьте в микроволновку на максимальной мощности на 3 минуты.
Секреты приготовления:
Фото:
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Кекс в кружке – легкий и быстрый десерт, который идеально подойдет к чашке свежесваренного утреннего кофе. Рассказываем, как буквально за 5 минут приготовить...
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