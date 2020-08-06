Лепс, «Песняры», «Дискотека Авария», Агутин. В регионах перед выборами пройдут большие бесплатные концерты

Источник материала: Tut.by

В регионах 8 августа, в субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах, пройдут масштабные праздничные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады. Все — бесплатные.



Фото носит иллюстративный характер. vk.com/viamotin

В субботу бесплатный концерт пройдет на Гребном канале Бреста. В программе — выступления Олега Винника, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, а также группы «Краски». Начало в 19:00.

Большая концертная программа «Моя Беларусь» пройдет в тот же день в Бобруйске. Как сообщает «Бабруйскае жыццё», музыка на площадке у Ледового дворца будет звучать с 18.00 до 23.00. С 16.00 будут работать торговые ряды и детские аттракционы, организованы дополнительные рейсы автобусов. Завершится все фейерверком. В концерте примут участие Тина Кароль, Павло Зибров, солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, Виталий Гордей, ансамбль народной музыки «Свята», группы «Песняры», «Чараўніцы», «Лисапетный батальон», «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и другие.

В Витебске 8 августа пройдет праздничный концерт на площади Победы. В нем выступят Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас». Вход — свободный, анонсирует горисполком. Витеблян удивило, что Лепс споет в Витебске бесплатно для зрителей. Для сравнения, билеты на его сольник на «Славянском базаре» в 2017 году стоили от 35 до 85 рублей.

8 августа в Гомеле у Ледового дворца перед гомельчанами выступят Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария». Начало концерта в 18.00. Вход свободный.

В Гродно на площади Ленина в тот же день пройдет концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и российской исполнительницы, участницы музыкального шоу «Голос» Элины Чага. Вход на концерт — бесплатный. Начало в 19.00.

Напомним, в Минске в субботу на площадке у Дворца спорта тоже пройдет большой хип-хоп концерт: на сцену поднимутся американские рэперы Tyga и Saint Jhn, россияне Rasa, «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн», армяне Джаро и Ханза и белорусы Мэвл и «Немига». Вход — тоже свободный.