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Лепс, «Песняры», «Дискотека Авария», Агутин. В регионах перед выборами пройдут большие бесплатные концерты
Источник материала: Tut.by
В регионах 8 августа, в субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах, пройдут масштабные праздничные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады. Все — бесплатные.
В субботу бесплатный концерт пройдет на Гребном канале Бреста. В программе — выступления Олега Винника, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, а также группы «Краски». Начало в 19:00.
Большая концертная программа «Моя Беларусь» пройдет в тот же день в Бобруйске. Как сообщает «Бабруйскае жыццё», музыка на площадке у Ледового дворца будет звучать с 18.00 до 23.00. С 16.00 будут работать торговые ряды и детские аттракционы, организованы дополнительные рейсы автобусов. Завершится все фейерверком. В концерте примут участие Тина Кароль, Павло Зибров, солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, Виталий Гордей, ансамбль народной музыки «Свята», группы «Песняры», «Чараўніцы», «Лисапетный батальон», «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и другие.
В Витебске 8 августа пройдет праздничный концерт на площади Победы. В нем выступят Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас». Вход — свободный,
8 августа в Гомеле у Ледового дворца перед гомельчанами выступят Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария». Начало концерта в 18.00. Вход свободный.
В Гродно на площади Ленина в тот же день пройдет концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и российской исполнительницы, участницы музыкального шоу «Голос» Элины Чага. Вход на концерт — бесплатный. Начало в 19.00.
Напомним, в Минске в субботу на площадке у Дворца спорта тоже
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Лепс, «Песняры», «Дискотека Авария», Агутин. В регионах перед выборами пройдут большие бесплатные концерты
В регионах 8 августа, в субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах пройдут масштабные праздничные концерты с участием звезд...
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