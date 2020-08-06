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Обзор финансовых событий второй половины июля 2020 года

06.08.2020 07:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Беларусбанк привлек синдицированный кредит на 60 млн евро

Беларусбанк 27 июля привлек синдицированный кредит на общую сумму 60 млн евро. Текущий проект является 16-й международной сделкой банка на рынке синдицированного заимствования с момента дебюта, который состоялся в 2006 году.

Фото: Myfin.by

Средства текущего синдицированного кредита предоставляются траншами на срок до 1,5 лет на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов банка. Организаторами сделки выступили 9 зарубежных финансовых институтов, три из которых впервые приняли участие в данного рода сделках банка.

Банк ВТБ ищет стартапы для корпоративного акселератора

Банк ВТБ (ПАО) за две недели получил более 100 заявок от технологических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с российским Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационные решения в следующих направлениях: сервисы для розничных и корпоративных клиентов, инструменты маркетинга для увеличения продаж и улучшения клиентского опыта, решения для сбора и анализа данных клиентов, решения в области кибербезопасности, сервисы для сотрудников банка и другие. Полный перечень направлений отбора проектов размещен на сайте startup.vtb.ru. Заявки на участие в акселераторе принимаются на сайте до 24 августа.

Белгазпромбанк получил прибыль, несмотря на резкий отток средств клиентов

Чистая прибыль Белгазпромбанка в первой половине текущего года составила 18,9 млн. рублей, хотя средства клиентов за второй квартал сократились на 1 млрд. рублей — до 2,28 млрд. рублей.

Альфа-Банк и Deal.by запустили совместный пакет услуг для предпринимателей

Теперь компании и ИП, которые имеют расчетный счет в Альфа-Банке, могут открыть интернет-магазин и получать заказы на маркетплейсе Deal.by за 48 рублей в месяц.

Альфа-Банк может купить Идея Банк

Белорусский Альфа-Банк, предположительно, является одним из двух претендентов на покупку ЗАО «Идея Банк», который принадлежит польскому Getin Holding. О том, что Альфа-Банк заинтересован в покупке Идея Банка, сообщает польское издание Puls Biznesu.

Фото: Myfin.by

Белгазпромбанк сделал бесплатными SMS-оповещения по отдельным картам

В Белгазпромбанке с 1 августа будет бесплатной услуга SMS-информирования для карточек, на которые идет выплата пенсий и пособий.

Изменение Белгазпромбанк внесет в свой перечень вознаграждений за операции физических лиц.

 
 
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