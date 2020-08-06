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Подростки задержаны за проникновение с автоматом на территорию поместья Трампа
Источник материала: ОНТ
На территорию поместья президента США Дональда Трампа проникли трое подростков, вооруженные полуавтоматическим оружием. 15-летние мальчики были задержаны полицией. Об этом
Инцидент произошел 31 июля. Подростки на автомобиле пустились в бегство, увидев патруль полиции. Наткнувшись на вторую машину правоохранителей, трое парней попытались спрятаться на территории поместья Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). В городской полиции уточнили, что подростки не намеревались проникнуть в здание, а только прятались, перебравшись через стену. Задержанные не знали, что поместье принадлежит Дональду Трампу.
В рюкзаке у мальчиков был найден автомат. По словам подростков, они нашли оружие случайно.
Прокуратура решает, как поступить с задержанными.
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На территорию поместья президента США Дональда Трампа проникли трое подростков, вооруженные полуавтоматическим оружием. 15-летние мальчики были задержаны...
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