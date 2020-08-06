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Подростки задержаны за проникновение с автоматом на территорию поместья Трампа

06.08.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подростки задержаны за проникновение с автоматом на территорию поместья Трампа

На территорию поместья президента США Дональда Трампа проникли трое подростков, вооруженные полуавтоматическим оружием. 15-летние мальчики были задержаны полицией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Miami Herald.

Инцидент произошел 31 июля. Подростки на автомобиле пустились в бегство, увидев патруль полиции. Наткнувшись на вторую машину правоохранителей, трое парней попытались спрятаться на территории поместья Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). В городской полиции уточнили, что подростки не намеревались проникнуть в здание, а только прятались, перебравшись через стену. Задержанные не знали, что поместье принадлежит Дональду Трампу.

В рюкзаке у мальчиков был найден автомат. По словам подростков, они нашли оружие случайно.

Прокуратура решает, как поступить с задержанными.

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На территорию поместья президента США Дональда Трампа проникли трое подростков, вооруженные полуавтоматическим оружием. 15-летние мальчики были задержаны...
 
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