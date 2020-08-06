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В топе юридические специальности. В ГрГУ имени Янки Купалы подвели первые итоги вступительной кампании

06.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В топе юридические специальности. В ГрГУ имени Янки Купалы подвели первые итоги вступительной кампании

Для получения образования за счет средств республиканского бюджета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы были зачислены 763 абитуриента, из которых 727 будут учиться на очной форме обучения и 36 на заочной полной форме.

 По результатам заседания приемной комиссии, во время которого состоялось зачисление абитуриентов военного факультета и тех, кто поступает по результатам трех тестирований, студентами ГрГУ имени Янки Купалы, которые будут учиться на бюджете, стали 763 абитуриента. Всего в этом году в ряды студентов-купаловцев планируется зачислить 2390 абитуриентов: 1088 на бюджет и 1302 на платную основу. План набора по сравнению с прошлым годом увеличился на 57 человек, среди которых 40 – это бюджетные места, – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Корлюкова.

Всего в этом году в ГрГУ имени Янки Купалы ведется набор на 54 специальности, среди которых четыре новых. Так, к примеру, в числе нововведений направление «Дизайн (виртуальной среды)» на факультете искусств и дизайна, а также такие современные специальности, как «Искусственный интеллект» на факультете математики и информатики и «Промышленные роботы и робототехнические комплексы» на физико-техническом. Также с нового учебного года в университете будут готовить тренеров по легкой атлетике, самбо, дзюдо, вольной и классической борьбе.

Самими востребованными специальностям у купаловцев-первокурсников, поступивших на бюджетную форму обучения по результатам трех испытаний централизованного тестирования, оказались «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций», «Международное право», «Правоведение» и «Экономическое право».

Больше всего баллов понадобилось абитуриентам, которые поступали на специальность «Лингвистическое обеспечение международных коммуникаций», где порог составил 344 балла. Не менее высокий проходной балл сформировался на направлениях «Международное право», «Правоведение» и «Экономическое право» – 335, а также на специальностях «Управление информационными ресурсами» – 334 и «Таможенное дело» – 324.

К слову, 483 абитуриента по результатам ЦТ и среднего балла школьного аттестата набрали более 300 баллов. Лучший результат показала Рената Новик из Щучина. В сумме она набрала 391 балл и решила связать свою жизнь с современными иностранными языками. Не менее хороший результат показал Максим Назаров, который поступил на программное обеспечение информационных технологий с 378 баллами, среди которых два стобалльных сертификата ЦТ прошлого года по математике и физике. В копилке Евгения Заневского 377 баллов, он также выбрал математический факультет и поступил на специальность «Управление информационными ресурсами».

 Максимальный балл абитуриентов, подавших заявление в ГрГУ имени Янки Купалы, в этом году значительно вырос по сравнению с прошлым. Тогда, например, у нас не было абитуриентов с результатом 391. В целом, раньше топ лучших результатов показывали абитуриенты, поступающие на юридический факультет, а в этом году приоритеты поменялись, – отметила Ирина Корлюкова.

Кроме того, 6 студентов, поступивших на бюджет, являются победителями республиканской олимпиады, 23 – одержали первенство в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, а 94 окончили курсы факультета довузовской подготовки. Также студентами ГрГУ имени Янки Купалы стали 20 выпускников педагогических классов, которые поступали по результатам собеседования.

Впереди у некоторых абитуриентов еще зачисление в студенты за счет средств бюджета по сертификатам ЦТ и результатам вступительных испытаний в ГрГУ имени Янки Купалы. Посмотреть итоги вступительных испытаний и узнать о зачислении каждый может в своем Цифровом кабинете абитуриента. Удобно и то, что благодаря сервису «Цифровая приемная комиссия» в этом году о зачислении  абитуриентам сообщают сразу же после заседания приемной комиссии.

До 15 августа включительно у абитуриентов еще есть возможность стать студентом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и подать документы на платную форму обучения.

Источник: grodnonews.by
Текст: Диана СИДОРКЕВИЧ

 
 
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Для получения образования за счет средств республиканского бюджета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы были зачислены 763 абитуриента,...
 
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