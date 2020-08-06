Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял почти трехчасовое интервью у Александра Лукашенко. По словам журналиста, президент Беларуси озвучил ряд сенсационных фактов.

В беседе с «Радио Свобода» Дмитрий Гордон согласился рассказать о некоторых моментах беседы с белорусским президентом. По словам журналиста, интервью получилось «неожиданно резонансным, смелым, интересным». Лукашенко «озвучил ряд сенсационных фактов».

Стоит отметить, что накануне интервью Лукашенко пообщался по телефону с президентом Украины Владимиров Зеленским. Обсуждалась, в частности, возможность экстрадиции задержанных в Беларуси россиян в Украину, поскольку, по некоторой информации, 28 из 33 россиян были участники конфликта в Донбассе.

Вопрос экстрадиции был поднят во время интервью Лукашенко Гордону. «Он сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине»,— рассказал журналист.

Всего беседа с белорусским президентом продолжалась 2 часа 40 минут. Гордон поделился своими впечатлениями о физической форме президента: «Если честно, у меня крепкое рукопожатие, но его рукопожатие было сильнее. Он был очень энергичным и эмоционально общался 2 часа 40 минут с множеством инсайдов. На мой взгляд, он абсолютно здоров».

Напомним, что 33 гражданина Росссии были задержаны в Беларуси 29 июля. В Белорусские власти настаивают, что они являются членами «группы Вагнера» и были заброшены в Беларусь для подготовки беспорядков накануне выборов. Российских официальные лица утверждают, что эти люди являются сотрудниками ЧОПа и находились в стране транзитом.