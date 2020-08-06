Какое масло выбрать для жарки, рассказала диетолог

Источник материала: ОНТ

Сливочное масло лучше не использовать при жарке продуктов, поскольку это может быть опасно. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная, пишет РИА «Новости».

По словам медика, жарить продукты лучше всего на сухой сковороде или на гриле. При этом, как отметила специалист, многие люди выбирают для этого сливочное масло. В свежем виде оно безопасно для здоровья, однако при жарке продуктов от него следует отказаться.

Диетолог добавила, что некоторые жарят на сале, но и это плохой вариант.

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