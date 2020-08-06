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Драма на велогонке в Польше: массовый завал на финише, победитель в коме
Источник материала: Tut.by
Нидерландский велогонщик Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен получил травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на самом финише первого этапа многодневки «Тур Польши»,
Спортсмен госпитализирован и находится в искусственной коме.
Гонщик Jumbo-Visma Дилан Груневеген в борьбе за лидерство толкнул велосипед Якобсена, из-за чего тот на большой скорости перелетел через ограждение. Это вызвало завал, в котором пострадали еще несколько гонщиков.
Груневеген из-за нарушения правил был лишен победы на этапе и дисквалифицирован. Победителем был объявлен находящийся в коме Якобсен.
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Нидерландский велогонщик Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен получил травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на самом финише первого этапа многодневки...
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