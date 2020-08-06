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«Справка по физкультуре? Не верю!» Упражнения от Мелитины Станюты для Антона Мартыненко

06.08.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Остался последний месяц лета, сезон купальников и коротких шорт потихоньку подходит к концу. И если вы все еще хотите успеть покрасоваться стройными ногами или кубиками пресса, но не готовы тратиться на поход к тренеру, то это видео для вас.

В первом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения на каждый день, чтобы держать себя в форме. А ведущий Антон Мартыненко попробует их повторить. Сможете ли вы?

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.

 
 
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В первом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения на каждый день. *Партнерский материал
 
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