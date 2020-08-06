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«Справка по физкультуре? Не верю!» Упражнения от Мелитины Станюты для Антона Мартыненко
Источник материала: Tut.by
Остался последний месяц лета, сезон купальников и коротких шорт потихоньку подходит к концу. И если вы все еще хотите успеть покрасоваться стройными ногами или кубиками пресса, но не готовы тратиться на поход к тренеру, то это видео для вас.
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