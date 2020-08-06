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Пять человек погибли из-за шторма «Исаиас» в США

06.08.2020 11:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять человек погибли из-за шторма «Исаиас» в США

Тропический шторм «Исаиас», обрушившийся на восточное побережье США, унес жизни пяти человек. Больше 3,5 миллионов домов остались без электричества.

Шторм ударил сразу по восьми штатам. На подходе к Северной Каролине «Исаиас» имел силу урагана – скорость ветра превышала 120 километров в час. Синоптики предупреждают: шторм может стать причиной ливней в Нью-Йорке и Вермонте. Он уже пришел и в Канаду, обесточив десятки тысяч зданий. 

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Тропический шторм «Исаиас», обрушившийся на восточное побережье США, унес жизни пяти человек. Больше 3,5 миллионов домов остались без электричества. Шторм ударил...
 
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