Пять человек погибли из-за шторма «Исаиас» в США

Источник материала: ОНТ

Тропический шторм «Исаиас», обрушившийся на восточное побережье США, унес жизни пяти человек. Больше 3,5 миллионов домов остались без электричества.



Шторм ударил сразу по восьми штатам. На подходе к Северной Каролине «Исаиас» имел силу урагана – скорость ветра превышала 120 километров в час. Синоптики предупреждают: шторм может стать причиной ливней в Нью-Йорке и Вермонте. Он уже пришел и в Канаду, обесточив десятки тысяч зданий.

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