Boney M, «Дискотека Авария», «Сябры». И в Могилеве перед выборами пройдет большой концерт - бесплатный

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 8 августа пройдет концерт с участием групп Boney M, «Дискотека Авария», «Сябры», «Кар-Мэн», Инной Афанасьевой, сообщается на сайте горисполкома. Он бесплатный.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

Концерт в Могилеве пройдет около Дворца культуры области и начнется в 18.00. Предположительно, завершится он в 23.00.

Интересно, что выступление групп Boney M, «Дискотека Авария», «Сябры» запланировано на таком же концерте в Гомеле, который также пройдет в это же время. Как это будет организовано, ни в облисполкоме, ни в горисполкоме TUT.BY пояснить не смогли. Лишь предположили, что, возможно, время их выступления будет организовано так, чтобы артисты успели доехать из Могилева в Гомель, — это около 2,5 часов в пути.

Еще каких-либо деталей концерта, который состоится уже послезавтра, в горисполкоме и облисполкоме также не знают: ни кто его организовывает, ни сколько точно продлится мероприятие.

Напомним, что масштабные бесплатные концерты пройдут во всех регионах 8 августа , в субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах. Участвовать в них будут артисты российской, украинской и белорусской эстрады.

Большая концертная программа «Моя Беларусь» пройдет 8 августа и в Бобруйске на площадке у Ледового дворца с 18.00 до 23.00. С 16.00 будут работать торговые ряды и детские аттракционы, организованы дополнительные рейсы автобусов. Завершится все фейерверком. В концерте примут участие Тина Кароль, Павло Зибров, солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, Виталий Гордей, ансамбль народной музыки «Свята», группы «Песняры», «Чараўніцы», «Лисапетный батальон», «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и другие.

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