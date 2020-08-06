Жаркая страда: МЧС Беларуси контролирует уборочную кампанию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сейчас проходит уборочная кампания . Работники МЧС проводят рейды, чтобы предупредить пожары на полях, сообщает «МИР 24».

«Уделяется особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности, непосредственно к технике, которая осуществляет уборочную кампанию. Мы отслеживаем наличие исправных первичных средств пожаротушений на указанных средствах, дежурство водоподающей техники», – заявил начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Турчин.

Спасатели проверили свыше девяти тысяч объектов. В первую очередь осматривают зерносушильные комплексы, зерноуборочную технику и предприятия, где хранят и перерабатывают урожай. Уже сейчас в республике собрано четыре миллиона тонн зерна. А благодаря мерам предосторожности, количество пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом на 38%.