|
Жаркая страда: МЧС Беларуси контролирует уборочную кампанию
06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Уделяется особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности, непосредственно к технике, которая осуществляет уборочную кампанию. Мы отслеживаем наличие исправных первичных средств пожаротушений на указанных средствах, дежурство водоподающей техники», – заявил начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Турчин.
Спасатели проверили свыше девяти тысяч объектов. В первую очередь осматривают зерносушильные комплексы, зерноуборочную технику и предприятия, где хранят и перерабатывают урожай. Уже сейчас в республике собрано четыре миллиона тонн зерна. А благодаря мерам предосторожности, количество пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом на 38%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели осматривают зерносушильные комплексы и зерноуборочную технику.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)