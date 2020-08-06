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Косметика, которая «убивает» вашу красоту

06.08.2020 12:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Косметика, которая «убивает» вашу красоту

На сегодняшний день девушки начинают пользоваться декоративной косметикой уже в достаточно раннем возрасте. И конечно же мало кто из них может позволить себе люксовые марки. Но иногда даже люксовые бренды и высокая цена не являются гарантией качества. Wday.ru рассказывает о 4 основных причинах, которые могут оказать негативное влияние на кожу.

1. Срок годности косметики

Как часто вы находите просроченные продукты и вам становится жалко их выкидывать? А зря, поскольку последствия от использования просроченной косметики могут повлечь за собой гораздо более серьёзные расходы, нежели стоимость люксового тюбика тонального крема. После нанесения такой косметики на лицо у вас может возникнуть сыпь, раздражение, зуд, а также другие более серьёзные побочные эффекты, вплоть до аллергии.

2. Бюджетная косметика

На косметике ни в коем случае нельзя экономить, поскольку она соприкасается с вашей кожей. Дело в том, что производители бюджетной косметики экономят буквально на всех компонентах. В итоге они получают продукт, который может стать причиной не только каких-то внешних изменений кожи, но и который может повлечь за собой развитие серьёзных внутренних заболеваний, в том числе рака. Некоторые косметические продукты могут влиять на гормональный фон женщины  и даже стать причиной бесплодия. 

3. Средства для глаз

Дискомфорт, который вы можете ощущать в процессе дня, чаще всего возникает из-за использования некачественных продуктов для глаз - туши, теней и т.д. В процессе длительного ношения косметика может осыпаться, а её пластиковые частички могут оказаться на поверхности ваших глаз. И если сначала последствия от использования такой косметики будут незаметными и непродолжительными, то спустя некоторое время они могут быть намного более серьёзными. В результате у вас может развиться катаракта или же вы можете потерять зрение. Дело в том, что частицы от такой косметики могут годами накапливаться и засорять слёзные каналы и железы. 

4. Демакияж 

Снятие макияжа является важнейшим этапом в уходе за кожей. Это необходимо делать ежедневно, но придерживаясь некоторых правил. Так, ни в коем случае не стоит тереть кожу. После демакияжа, чтобы убрать воду, не используйте полотенца. Лучше промокните лицо одноразовыми салфетками. Не пользуйтесь мицелярной водой. Дело в том, что производители зачастую добавляют в неё различные химические добавки в виде отдушек и экстрактов, которые могут стать причиной аллергической реакции. Помимо этого, мицелярная вода очень сильно сушит лицо. Вместо неё, лучше используйте молочко для снятия макияжа. 



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На сегодняшний день девушки начинают пользоваться декоративной косметикой уже в достаточно раннем возрасте. И конечно же мало кто из них может позволить себе...
 
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