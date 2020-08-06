Пятилетка важных дел. Нам есть чем гордиться

Источник материала: Вороновская газета





Ты, я, он, она

В Вороновском районе по состоянию на 1 января 2020 года проживало 24 038 человек.

Городское население — 8 459 человек (35%), сельское — 15 579.

На протяжении последних лет численность населения ежегодно уменьшается:

►2015 год — 26 953 человека,

►2016 год — 26 290,

►2017 год — 25 551,

►2018 год — 24 623,

►2019 год — 24 335.

«В земле наша сила, в земле наша правда…»







Сельское хозяйство — важнейший многоотраслевой сектор экономики района. Специализируется на производстве мяса и молока, выращивании зерновых культур, картофеля, сахарной свеклы и маслосемян рапса. Сегодня вороновские земледельцы обрабатывают 51 тысячу гектаров пашни.

За пятилетку сельхозпред-приятиями Вороновщины произведено почти полмиллиона тонн зерна, 874 тысячи тонн сахарной свеклы, 109 т картофеля, 69 т маслосемян рапса. Ощутимо выросли объемы валового производства молока, произошло значительное увеличение среднесуточных привесов КРС.

Ежегодно аграрии Вороновщины намолачивают около 100 тысяч тонн зерна. Из-за неблагоприятных климатических условий несколько хуже были хлебные караваи 2018, 2019 годов (75,9 тысячи тонн в амбарном весе).







В полтора раза увеличился валовый сбор кукурузы на зерно: 2015 год — 9 787 тонн, 2019 год — 14 425 т. По валовому сбору рапса мы твердо держимся в тройке лучших районов области. Положительная динамика прослеживается по урожайности картофеля: 2015 год — 243 ц/га, 2019 — 338 ц/га, сахарной свеклы: 2015 год — 404 ц/га, 2019 год — 540 ц/га.

Животноводами района в 2019 году произведено 88,1 тыс. тонн молока, что почти на 9 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. Средний удой молока от коровы в целом по району за 5 лет увеличился на 291 кг и по итогам 2019 года составил 5 577 кг. Это 35-й результат в стране. За годы пятилетки удалось нарастить поголовье скота: молочного стада — на 870 голов, КРС — на 2 591, свиней — на 840 голов. Рекордного результата достигли в 2019 году животноводы КСУП «Больтишки» — средний удой молока от коровы составил 8 042 кг. Комплекс «Гуденишки» (КСУП «Гирки»), занимающийся выращиванием крупного рогатого скота, по итогам 2019 года занял 3-е место в области, 10-е — в республике.







Валовая продукция сельского хозяйства за последние пять лет возросла на 11,2%. Выручка от реализации сельхозпродукции предприятиями района увеличилась на 46,7% к 2015 году и составила 134,6 миллиона рублей. Получено 11,6 миллиона рублей чистой прибыли, рентабельность продаж составила 6,8%. Среднемесячная заработная плата по отрасли за январь-июнь 2020 года составила 769,3 рубля (2015 год — 432 рубля).







Вороновская марка

Объем экспорта товаров предприятиями-экспортерами района за период 2016-2019 годов увеличен в 2,6 раза: с 1,2 млн долларов США в 2016 году до 2,7 млн долларов США в 2019-м.

Основными организациями-экспортерами являются ОАО «Вороновская сельхозтехника» (сельскохозяйственные прицепы), частное предприятие «Веранова» (женское корсетное белье), предприятия, осуществляющие поставку на экспорт продукции деревообработки: ЧУП по оказанию услуг «АндиМакс», ЧПУП «ГРИНТАЛ».

География экспорта за последние годы значительно расширилась. Продукция организаций района поставляется на рынки Казахстана, Литвы, Польши, Украины, Российской Федерации, Молдовы.

Экспорт услуг за 2016-2019 годы возрос в 1,3 раза: с 1,3 млн долларов США в 2016 году до 1,6 млн долларов США в 2019-м. Основной вид экспорта услуг — предоставление транспортных и деловых услуг резидентам Литвы, Российской Федерации, Украины, Польши.

Сохранение промышленности — составляющая успеха экономики







За период 2016-2019 годов промышленность района развивалась достаточно динамично. Промышленными организациями района произведено продукции на сумму 33,6 млн рублей, объем производства увеличился в полтора раза.

Ведущее предприятие района — ОАО «Вороновская сельхозтехника» — увеличило объем выпускаемой продукции в 2,2 раза: с 2,7 млн рублей в 2016 году до 5,9 млн рублей в 2019 году, нарастив производство далеко известных за пределами района прицепов и полуприцепов «Боярин» с 68 до 116 штук в год.

Бизнес-среда







Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в структуре экономики Вороновского района. С 2016-го по 2019 год зарегистрировано 11 новых предприятий и 146 индивидуальных предпринимателей. На 1 июля текущего года в районе действуют 63 микро-, малых и средних организаций, 382 индивидуальных предпринимателя и 14 фермерских хозяйств, на условиях самозанятости зарегистрировано 152 человека (49 ремесленников, 18 граждан оказывают услуги агроэкотуризма, 85 физических лиц).

Торговые ряды







Торговое обслуживание жителей района осуществляют 233 розничных торговых объекта на торговой площади 9,1 тыс. кв. м. Функционируют 2 рынка на 270 торговых мест. Обслуживание населения в сельской местности обеспечивают 14 автомагазинов по 33 маршрутам, не менее двух раз в неделю.

НаСТРОИМся на лучшее

Строительство на Вороновщине последние 5 лет активно велось во всех сферах. Выполняются строительно-монтажные работы объектов социально-культурного и сельско-хозяйственного назначений, в райцентре вырос целый квартал многоэтажных домов, строятся и ремонтируются дороги, ведется благоустройство. Благодаря реализации государственной программы «Комфортное жилье» в населенных пунктах района в течение двух лет появилось шесть станций обезжелезивания воды, что позволило значительно улучшить качество питьевой воды.







По итогам работы за 2018, 2019 годы Вороновский район занимал 2-е места в областном соревновании среди районов в номинации «За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии».

2015 год

►Реконструкция спального корпуса Вороновской вспомогательной школы-интернат под жилой дом (50 квартир, арендное и социальное жилье).

►Строительство погра-ничного поста в аг. Заболоть.

►Реконструкция бывшего здания военного комиссариата под административное здание редакции «Воранаўскай газеты».

►Строительство МТФ на 777 дойных коров при д. Забейги в КСУП «Элит-Агро Больтиники».







2016 год

В рамках областного праздника тружеников села «Дожинки-2016» произведены:

►реконструкция парка по ул. Литовчика в г.п. Вороново;

►капитальный ремонт здания ГУК «Вороновский городской центр культуры и досуга»;

►частичная модернизация фасада здания главного корпуса больницы;

►модернизация здания ГУО «Ясли-сад №2 в г.п.Вороново»;

►реконструкция участка ул. Юбилейной в г.п.Вороново (от ул. Советской до ул. Железно-дорожной) и др.







2017 год

►Реконструкция одного из корпусов Вороновской СШ (2-я очередь, 1-й пусковой комплекс).

►Строительство пристройки для детей младшего школьного возраста Больтишской базовой школы.

►Строительство телятника на 300 голов КСУП «Октябрь», реконструкция МТФ «Сурконты» и МТФ «Переганцы».

2018 год

►Строительство двух 40-квартирных жилых домов по ул. Коммунальной и переулку Коммунальному в г.п.Вороново.

►Реконструкция котельной в г.п.Вороново с установкой котла на местных видах топлива.







2019 год

►Реконструкция обще-образовательной школы под учебно-педагогический комплекс в г.п.Вороново (2-я очередь, 2-й пусковой комплекс).

►Реконструкция МТФ «Романы» и коровника СПК «Трокельский».

►В 2020 году в г.п. Вороново возводится еще один 60-квартирный жилой дом, завершился капитальный ремонт здания РОВД.

Здоровый человек — сильное государство

В последние годы серьезное внимание уделяется материально-техническому переоснащению учреждений здравоохранения района.







Для качественного обслуживания населения получено дорогостоящее оборудование: видеоколоноскоп, два кардиорегистратора, три дефибриллятора-монитора, восемь электрокардиографов, двенадцать мониторов медицинских «Интеграл», две стоматологические установки, спирометр «МАС-2», две системы длительного мониторирования электро-кардиограмм, три автомобиля (ГАЗ-3221, УАЗ 396295-460, ГАЗ 31R33АКТАВА (скорая помощь).

Выполнено строительно-ремонтных работ на общую сумму 338 314,36 рубля.







В Вороновской ЦРБ работает 589 человек, в том числе 81 врач, 260 средних медработников, 248 человек младшего и прочего персонала и 1 врач-интерн. Укомплектованность врачами составляет 92%, средними медработниками — 92%.

Социальная служба: с заботой о людях

На учете в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» по состоянию на 1июля 2020 года состоит 6 859 граждан различных категорий, в 2015 году — 4 522 человека.

На надомном обслуживании в отделении социальной помощи на дому находится 766 человек (на 1.01.2015г. — 707 человек). Функционирует отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны, дом совместного самостоятельного проживания в деревне Германишки.

За период с января 2015 года по июнь 2020-го принято 295 решений о назначении семейного капитала нашим землякам, 48 решений — о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Выплата пенсии производится 7 759 жителям района, что составляет 32 процента численности населения района. Средний размер трудовой пенсии по возрасту в июле текущего года составил 423,7 рубля, что в 1,6 раза превышает размер пенсии в июле 2015 года.

С 2015-го по 2020 год уровень заработной платы последовательно увеличивался. Номинальная среднемесячная заработная плата по району за 2015 год составляла 480,1 рубля, за январь-июнь 2020 года составила 837,2 рубля и увеличилась к 2015 году на 74,4%, или в 1,7 раза.







Для улучшения жизни людей, создания условий для успешной работы, воспитания детей, активного и разнообразного отдыха сделано много. За всеми результатами стоят люди, трудолюбивые, ответственные. Они — главное богатство страны, и для них органы власти должны делать все возможное. У государства есть серьезные программы для будущего.