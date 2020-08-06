Загружать ядерное топливо в реактор первого энергоблока БелАЭС начнут 7 августа

Источник материала: ОНТ

Ядерное топливо начнут загружать в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС 7 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Сообщается также, что в августе в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

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