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Рекордно высокая температура за последние семь лет зафиксирована на острове в Арктике

06.08.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полярники на российской станции «Ледовая база «Мыс Баранова» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург) на острове Большевик архипелага Северная Земля зафиксировали температурный максимум за период наблюдений с 2013 года: 17,1 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ААНИИ.


Остров Большевик. Фото: wikimedia.org

«За период с 30 июля по 5 августа зафиксирован максимум температуры воздуха за период наблюдений с 2013 года по настоящее время. Максимальная температура воздуха: 17,1°С», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что среднемесячная температура воздуха в Арктике повторила июльский рекорд 2016 года. В российском секторе в отдельных районах климатическая норма была превышена на 5 градусов. В канадском секторе Арктики среднемесячная температура оказалась выше нормы на 4−6 градусов, в некоторых местах — на 7 градусов выше нормы.

На сегодняшний день в Арктике работает научно-исследовательский стационар «Ледовая база «Мыс Баранова», в составе которого 20 человек, а также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, где находятся 10 человек.

 
 
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На острове Большевик архипелага Северная Земля зафиксировали температурный максимум за период наблюдений с 2013 года - 17,1 градуса
 
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