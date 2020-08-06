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Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения

06.08.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома Елена Селицкая рассказала, чем Дом культуры в Плещеницах отличается от других в Логойском районе и почему он идет на поводу у жителей города.   

Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения

Елена Селицкая, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома: 
На базе Логойского района 39 учреждений культуры. Но такую «начинку», как плещеницкий Дом культуры, не имеет ни одно учреждение. Это уникальный свет, это уникальный звук, это хорошая площадка для детского зала с хорошим светом и, опять же, хорошей акустикой. Театральные кресла позволят нам насладиться мероприятиями, которые будут проходить на сцене.  

Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения

Второй этаж Дома культуры когда-то фактически был превращен в складское помещение. А сейчас там располагается хороший хореографический класс с прекрасным оборудованием. Ну и, конечно же, кабинеты специалистов, потому что все зарождается там – именно в кабинете специалиста. Потом уже подается на хорошем блюде нашим детям.  

Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения

В Плещеницах проживают 1 107 несовершеннолетних. Практически мы планируем 50 % забрать к нам, в Дом культуры.  

Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения

Плещеницкий Дом культуры имеет народный театр игры «Балаган». Я когда-то работала здесь режиссером, зачинала еще театральную деятельность, и мы добились звания народного. Мы сейчас продолжаем это детище. Здесь хороший вокальный коллектив. Руководитель Роман Якуба достиг уникальных успехов: только за 2019 год у нас пять побед на международных конкурсах и республиканских. Это тоже хорошее начинание. Хореографию планируем развивать. Будем работать как с детками несовершеннолетними, так и со взрослым населением. Ранее этого совершенно не было.  

Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения

Мы прислушиваемся к нашим землякам, идем у них на поводу, потому что культура должна быть востребована, и мы работать должны на зрителя и для нашего населения.  

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Новости Беларуси. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома Елена Селицкая рассказала, чем Дом культуры в...
 
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