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Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома Елена Селицкая рассказала, чем Дом культуры в Плещеницах отличается от других в Логойском районе и почему он идет на поводу у жителей города.
Елена Селицкая, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома:
Второй этаж Дома культуры когда-то фактически был превращен в складское помещение. А сейчас там располагается хороший хореографический класс с прекрасным оборудованием. Ну и, конечно же, кабинеты специалистов, потому что все зарождается там – именно в кабинете специалиста. Потом уже подается на хорошем блюде нашим детям.
Плещеницкий Дом культуры имеет народный театр игры «Балаган». Я когда-то работала здесь режиссером, зачинала еще театральную деятельность, и мы добились звания народного. Мы сейчас продолжаем это детище. Здесь хороший вокальный коллектив. Руководитель Роман Якуба достиг уникальных успехов: только за 2019 год у нас пять побед на международных конкурсах и республиканских. Это тоже хорошее начинание. Хореографию планируем развивать. Будем работать как с детками несовершеннолетними, так и со взрослым населением. Ранее этого совершенно не было.
Мы прислушиваемся к нашим землякам, идем у них на поводу, потому что культура должна быть востребована, и мы работать должны на зрителя и для нашего населения.
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Елена Селицкая: идём на поводу у земляков, потому мы должны работать на зрителя и для нашего населения
Новости Беларуси. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома Елена Селицкая рассказала, чем Дом культуры в...
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