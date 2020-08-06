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Фотограф установил фотоловушку для рыси, но камера поймала другую модель

06.08.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский фотограф Джефф Вирт решил с помощью фотоловушки запечатлеть рысь в Национальном парке Гиффорд Пинчот в штате Вашингтон. Его целью было узнать, использует ли рысь упавшее дерево в качестве переправы, пишет twizz.

Какого же было удивление Джеффа, когда, просматривая полученные кадры, помимо снимков рыси он обнаружил фотографии неизвестного мужчины, который, по всей видимости, старательно позировал на его камеру. Фотограф не мог не поделиться этими снимками с пользователями твиттера. Вот они:



За два дня твит собрал более 30 тысяч лайков и завирусился по всему интернету. Благодаря этому стало известно, что парня на фото зовут Бен Сайзмор и он, по всей видимости, работает в том заповеднике, где Джефф оставил свою фотоловушку.

Кстати, рысь фотограф все-таки тоже сфотографировал.


 
 
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